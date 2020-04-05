Doktordan 'korona virüse' karşı şarkılı reçete
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Süleyman Coşkun, Evde Kal, Antalya, Güncel

Doktordan 'korona virüse' karşı şarkılı reçete

Antalya'da Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun'un korona virüse karşı alınacak tedbirleri anlatan "Evde Kal Türkiyem" adlı şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

05.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:28
Doktordan 'korona virüse' karşı şarkılı reçete

Antalya'da Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun'un korona virüse karşı alınacak tedbirleri anlatan "Evde Kal Türkiyem" adlı şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun, çocuklarıyla birlikte internette zaman geçirirken bir meslektaşının Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' adlı parçanın sözlerini değiştirerek korona virüse göre uyarlayarak yayınladığı videodan etkilendi. Hemen cep telefonu karşısına geçen Coşkun, 'Ölürüm Türkiyem' adlı parçanın müziği eşliğinde, "Ellerini sık sık yıkamalısın, hapşırırken mendil kullanmalısın, sosyal mesafeyi korumalısın, koronayı yenmek için evde kal Türkiyem. Korona mikrobu şimdi her yerde, bulamadık tedaviyi bu derde, üstesinden geleceğiz el elle, koronayı yenmek için evde kal Türkiyem" sözleriyle şarkıyı seslendirdi. Coşkun'un çektiği video kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım aldı.

"Çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim"

Ailece 'evde kal' çağrısına uyduklarını belirten Opr. Dr. Süleyman Coşkun, videoyu çekmekteki amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şarkının bestesinin başka bir meslektaşına ait olduğunu ifade eden Coşkun, "Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu dönemlerde bizler de bir farkındalık oluşturalım ve moral olsun diye böyle bir video hazırladık. İşin aslı böyle çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Binlerce paylaşım aldı, çok sayıda da yorum aldı. Bizim de aile olarak hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

"14 kurala riayet etmemiz gerekiyor"

Vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulunan Coşkun, "Sağlık Bakanlığının 14 kuralı var. Buna riayet etmemiz gerekiyor. Biz de istiyoruz ki yurttaşlarımızın, devletimizin belirlediği kurallara uyması ve evde kal Türkiye çağrısına uyması. Biz bize yeteriz. Bu zor günleri de hep beraber millet olarak aşacağız inşallah" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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