Doktor Nejat Altıntaş kimdir?
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Doktor Nejat Altıntaş kimdir?

01.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:17
Doktor Nejat Altıntaş kimdir?

Ekranlarda yaptığı yorumlar ile dikkatleri çeken Doktor Nejat Altıntaş, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Doktor Nejat Altıntaş kimdir?

Sağlık alanında yaptığı yorumlarla ilgi odağı olan ve ekranlarda izleyicilere faydalı bilgiler veren Doktor Nejat Altıntaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Doktor Nejat Altıntaş kimdir?

DOKTOR NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Nejat Altıntaş, Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Altıntaş, Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı.

Nejat Altıntaş , 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakultesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında da hizmet verdi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin Tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalıştı.

Doktor Nejat Altıntaş kimdir?
Nejat Altıntaş

Pittsburgh Universitesi Uyku kliniğinde Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında gerçekleştirdi.

2015 yılında Holllanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine"diplomasını almaya hak kazandı.

Nejat Altıntaş, günümüzde sağlık programlarında yorumcu olarak katılmakta ve faydalı bilgiler vermektedir.

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