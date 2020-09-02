Doktor İbrahim Alper Aksakal ile müziğin estetik üstüne etkisi
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Doktor İbrahim Alper Aksakal ile müziğin estetik üstüne etkisi

Doktorların yoğun ve yorucu tempolarının yanında müzik ile uğraşanların sayısı da hatırı sayılır oranda olduğu bilinen bir gerçek. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal da müziğe gönül verenlerden.

Doktor İbrahim Alper Aksakal ile müziğin estetik üstüne etkisi
02.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:50

Çocukluk döneminden beri müzik yapma hayalinin bulunduğunu belirten Dr. Aksakal, klarnetle 10 yıldır ilgileniyor.

Doktorluğun yanı sıra müziği de çok sevdiğini belirten Dr. Aksakal, "Birini tercih etmek çok kolay değil. İkisi de benim çok severek yaptığım işler. Aslında cerrahiyle bir enstrüman çalmanın çok ortak noktası var. Özellikle parmak hakimiyetinin bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum. Cerrahi yetenek müzik aleti çalmaya yardımcı oluyor. Müzik aleti çalmak da cerrahiye katkısı büyük. Ve günün sonunda ne kadar yorulursak yorulalım, klarnet ile bir taksim yapmak tüm yorgunluğu alıyor. Hatta müzik dinlemek daha başarılı sonuçları ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Nasıl hamile karnında anneler klasik müzik dinlediğinde, daha sağlıklı sonuçlar oluyorsa, estetikte de aynısı olmakta. "

Gençlere de önerileri olan Dr. Aksakal, "Ne meslek yaparlarsa yapsınlar, kesinlikle bir müzik aleti ile erken yaşta tanışmalarında fayda var. Müzik ruhun gıdasıdır dedikleri doğru bence de." dedi

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