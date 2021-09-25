10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 10 gün önce evlenen doktor çift, 4 bilezik yüzünden kavga etti. Kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla gelinin babası damadını, dünürlerini ve damadın kız kardeşini silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli ise gözaltına alındı.
TRABZON (Haberler.com) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenilen B.K. ve Ü.Y.K. adlı doktor çift, 4 altın bilezik yüzünden tartıştı. Bileziklerin kimde kalacağı konusundaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan karı kocanın akrabaları da tartışmaya karıştı.
DAMADINI, DÜNÜRLERİNİ VE GÖRÜMCEYİ VURDU
Enis Yıldırım'ın haberine göre bir süre sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu sırada Kastamonu'dan geldiği belirlenen gelinin babası emekli astsubay B.B. silahını çekerek damadı Ü.Y.K., dünürü H.K., dürünün eşi M.K. ve damadın kız kardeşi E.K.'ya ateş etti.
B.B.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırı gerçekleştiren emekli astsubay B.B. ise cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.