Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi
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Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

12.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:51
Doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Yakışıklı oyuncu İsmail Filiz ve Azeri eşi Nurana Bagieva önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Nurana Bagieva, doğum yaptıktan sonra ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda kızlarını kucaklarına alarak ilk kez çocuk sahibi olan İsmail Filiz ve eşi, aylar sonra ilk defa birlikte görüntülendi.

DOĞUM KİLOLARINI KISA SÜREDE VERDİ

Nurana Bagieva'nın doğum kilolarını verdiği gözlemlenirken, Filiz'in ise boynuna taktığı ilaç ile koronavirüs için aldığı ekstra tedbir gözlerden kaçmadı.

El ele alışveriş turuna çıkan çift, uzun süre gezerek eksiklerini giderdiler.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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