Doğumdan 5 gün sonra Covid-19 olduğunu öğrenmişti... Ezo Sunal'dan haber var!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğumdan 5 gün sonra Covid-19 olduğunu öğrenmişti... Ezo Sunal'dan haber var!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Doğumdan 5 gün sonra Covid-19 olduğunu öğrenmişti... Ezo Sunal'dan haber var!

Ezo Sunal, kızı ve kendisinin sağlık durumunu anlattı.

Ezo Sunal, kızı ve kendisinin sağlık durumunu anlattı. Nova ile el ele fotoğrafını paylaşan Sunal, altına şu notu düştü:

 "Nova ?? 03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra covid pozitif çıktı testim... 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler... Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."

'HOŞGELDİN CANIM NOVA'

Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Sunal kızını 3 Mart'ta dünyaya getirdi.

Güzel haberi sosyal medyadan veren Ali Sunal, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaştı.

Anneanne Gül Sunal ise, 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız.. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun' notuyla müjdeli haberi duyurdu.

37 yaşındaki Ezo Sunal ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Ünlü isme hamilelik sürecinde en büyük destek ailesinden geldi. Narin adında bir kızı olan Ali Sunal kardeşini bir an olsun yalnız bırakmadı. 

Ezo Sunal hamile olduğunu ilk kez "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" sözleriyle yılbaşında duyurmuştu.,

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Müge Anlı Hazal Kaya Dilan Çıtak
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğumdan 5 gün sonra Covid-19 olduğunu öğrenmişti... Ezo Sunal'dan haber var! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:41:26. #1.15#
title