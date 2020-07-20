Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
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Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı

Adana'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve 2 gün önce de bebeğini doğuran kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
20.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:37

Adana'da 2 gün önce bebeğini doğuran ve koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, polisler tarafından ayıltılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan hamile D.M. isimli kadının tedavisine başlandı. 2 gün önce de bebeğini dünyaya getiren kadın, bebeği kuvözde olduğu sırada uyuşturucu madde kullanmak için Adana Şehir Hastanesinden kaçıp merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ne geldi.

Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI DURAKTA BAYILDI

Buradan temin ettiği uyuşturucu maddeyi otobüs durağında kullanan genç kadın bayıldı. Haber verilmesi üzerine durağa gelen polisler kadını ayılttı. Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, kadına dezenfektan sıkıp durağa kimseyi yanaştırmadı.

Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadın gelen ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların kadının yanından aldırış etmeden geçmeleri dikkat çekti.

Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı

Kaynak: İHA

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