Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti

Uzun bir süredir Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızları Lily Koi'yi kucaklarına aldı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum kilolarından kurtulduğunu gösterdi. Instagram hesabı üzerinden siyah mayolu ve pembe kürklü fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, kullanıcılardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.