Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti
06.03.2021 20:42 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:49
Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli, kamera karşısına geçti. Siyah mayosu ve pembe kürküyle poz veren Uzerli'nin doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.
Uzun bir süredir Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızları Lily Koi'yi kucaklarına aldı.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum kilolarından kurtulduğunu gösterdi. Instagram hesabı üzerinden siyah mayolu ve pembe kürklü fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, kullanıcılardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.