Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu Diyarbakır'da doğum ihbarı üzerine yola çıkan ambulans, mahallede yol kenarında bekleyen motosikletli kişi tarafından kurşunlandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil'e ait ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 8 kurşunun isabet ettiği ambulanstaki sağlık personeli, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis, motosikletli saldırganı arıyor.

Olay, dün gece yarısı, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu 112 Acil'e ait ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti. Bunun üzerine ambulans durdu. Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı.

AMBULANSA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp motosikletiyle kaçtı. 8 merminin isabet ettiği ambulansta sağlık görevlileri yara almadı.

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, motosikletli saldırganının kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan doğum sancıları tutan anne adayı başka bir ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA