Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
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Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu

Diyarbakır'da doğum ihbarı üzerine yola çıkan ambulans, mahallede yol kenarında bekleyen motosikletli kişi tarafından kurşunlandı.

13.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:53

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil'e ait ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 8 kurşunun isabet ettiği ambulanstaki sağlık personeli, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis, motosikletli saldırganı arıyor.

Olay, dün gece yarısı, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu 112 Acil'e ait ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti. Bunun üzerine ambulans durdu. Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı.

Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu

AMBULANSA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp motosikletiyle kaçtı. 8 merminin isabet ettiği ambulansta sağlık görevlileri yara almadı.

Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, motosikletli saldırganının kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan doğum sancıları tutan anne adayı başka bir ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
OSMAN YILMAZ: aynı olay tekrar oluyorsa ambulasa yollamayın veya koruma verin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERT: bu adama gerci adam degil zavallı korkagın biri Her neyse verin abicim kasten adam öldürmeye tesebbüsten 27 yıl cezayı bak bakalım bundan sonra her kez nasıl haddini bilir. Yeter ya nedir bunlar bir insanın canı kolay mı yakın abı boyle insanların canını kımıldayamasınlar kımseye sılah cekemesinler. Usandık boyle haber okumaktan
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VAKA: Bu kacinci saldiri ambulansa yeter ambulanslarimiza doktorlarimiza zarar vermeyin
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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