Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi (2)

OĞLUNUN KATİL ZANLISINA İDAM İSTEDİ

Adıyaman'da, doğum gününde evden çıkan ve 3 gün sonra cesedi yol kenarında bulunan 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i öldüren ve Antalya'da yakalanan Murat Ç.'nin (36) adliyeye sevk edileceğini öğrenen bir grup vatandaş ve Çelik ailesi yolu kapattı. Kalabalık daha sonra emniyet müdürlüğüne kadar yürürken anne Saliha Çelik, Murat Ç.'nin idam edilmesini istediklerini söyledi.

Doğum günü olan geçtiğimiz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğleye doğru evden ayrıldı ve ailesi bir daha haber alamadı. Aile, Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in son olarak aynı mahallede yaşayan Murat Ç. ile görüldüğünü belirledi. Polis, Murat Ç.'nin Antalya'da olduğunu belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Murat Ç., burada verdiği ilk ifadesinde Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğünü itiraf ederek cesedi attığı yeri söyledi. Ekipler yaptıkları araştırmada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

MURAT Ç. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN 4 AY HAPİS YATMIŞ

Adıyaman polisi Çelik'in cinayet zanlısı Murat Ç.'yi Antalya'da teslim alarak sorgulamak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Yapılan araştırmada Murat Ç.'nin cinsel istismar suçundan 4 ay hapis yattığı belirlendi.

MARKET, VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÜZERİNE KAPATILDI

Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden Murat Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken çıkan arbede de bir polis başında aldığı darbeyle yaralandı. Yaralı polis olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polisin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Markette bulunan mallar alış-veriş yaptığı firmalar tarafından geri alınırken, Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ise içeride kalan eşyaları boşaltarak iş yeri camında bulunan reklamları çıkartarak dükkanı kapattı.

YAKINLARI VE VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Murat Ç.'nin adliyeye sevk edileceği haberi üzerine Çelik'in ailesi ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup adliye binası yakınlarında beklemeye başladı. Burada bir süre bekleyen kalabalık daha sonra yolu trafiğe kapatarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Kalabalık grup bir süre 'tacizcilere idam' şeklinde slogan attı.

İDAM İSTEDİ

Anne Saliha Çelik, burada Emniyet Müdür Yardımcıları ile bir süre görüşerek, Murat Ç.'nin kendilerine verilmesini istedi. Emniyet çıkışında gazetecilere açıklama yapan anne Çelik, idam isteyerek, katillerin ve tacizcilerin annelerin eline verilmesini istedi. Fenalaşan anne Çelik, burada yakınları tarafından sakinleştirilerek eve götürüldü.

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN,

Kaynak: DHA