Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü

Amerika'da 36. yaşını bir partiyle kutlayan Amy Brown, en yakın arkadaşını nişanlısıyla birlikte yatakta basınca dehşet saçtı. Bunun üzerine Amy, nişanlısıyla birlikte olan Amanda Hill'i iki el ateş ederek öldürdü. Yargıç, sanığı 15 yıl ile cezalandırdı.

02.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:02

Amerika'nın Washington eyaletine bağlı Prosser kentinde 36. yaşı için doğum günü partisi veren Amy Brown, nişanlısı Brandon Fayard'ı arkadaşı Amanda Hill ile birlikte yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü. Yaş kutlaması tam anlamıyla zehir olan Brown, gördükleri karşısında hayal kırıklığı yaşadı ve iki el ateş ederek yakın arkadaşı Amanda'yı hiç acımadan öldürdü.

İKİ KADIN ÇOK İYİ ARKADAŞTILAR

36. yaş günü için parti veren Amy Brown, bir evin yanına park edilmiş karavana arkadaş grubunu çağırdı. Geceye nişanlısı Brandon Fayard, 35 yaşındaki arkadaşı Amanda Hill ve Amanda'nın erkek arkadaşı Ben de katıldı.

Nişanlı çift Brown ve Brandon, sabun, dudak kremi, vücut yağı gibi ürünler satan, A + B Farm adlı küçük bir işletmeyi birlikte yürütüyordu.Amy Brown, Amanda'yla ise yıllar önce, her ikisi de yerel bir seyahat dükkanında çalıştıklarında tanışmıştı. İki kadın aynı zamanda çok iyi arkadaştılar.

Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü

YASAK AŞK CAN ALDI

Olay ise şöyle gerçekleşti: Doğum günü gecesi eğlenceli bir şekilde devam ederken, saat gece yarısını vurduğunda Brandon, gruba ertesi gün çalışacağı için eve dönüp yatacağını söyledi. Kalan arkadaşlar kutlamaya, içkilerini içip sohbet etmeye devam etti. Çok geçmeden, Amanda tuvaleti kullanmak için yandaki eve girdi ve bir süre geri dönmedi.

Amanda 20 dakika boyunca dönmeyince Amy meraklandı ve o da eve girdi. Tuvalette kimse yoktu. Yatak odasına girdiğinde ise şok oldu. Arkadaşı Amanda, nişanlısı Brandon ile yataktaydı. Amy, arkadaşı Amanda'yıgöğsünden iki kez vurdu. Brandon ve silah seslerini duyan birkaç komşu da 911'i aradı. Kısa sürede polis ekipleri ve ambulans olay yerine geldi. Bir çocuk annesi olan Amanda'ya ilk müdahaleler yapıldı ancak genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Soruşturmanın bir parçası olarak Brown sorguya alındı, arkadaşını vurduğunu ve öldürdüğünü hemen kabul etti. Ama Amanda'nın kendisine saldırdığını ve kendini savunmak zorunda kaldığını söyledi.

YARGIÇ, 15 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Brown, arkadaşını öldürmekle suçlandı ve hapishanede geçirdiği beş günün ardından yargılanmasını beklemek üzere kefaletle serbest bırakıldı. Amy, mahkemenin sonuçlanmasıyla suçlu bulundu. Jürinin karar vermesi üç saatten kısa sürdü. Yargıç, Amy'e 15 yıl hapis cezası verdi.

Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi Politika
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Yaşam
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Spor
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı Magazin
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Wesley Sneijder, DHSC Utrecht'in teknik ekibiyle antrenmana çıktı
Wesley Sneijder, DHSC Utrecht'in teknik ekibiyle antrenmana çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Alişan Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Beto Jose Sosa Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Otomobil
Şu an buradasınız: Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 17:02:00. #1.14#
title