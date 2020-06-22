Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor
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Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyorCoğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır, meyve ve sebze üretimiyle Doğu Anadolu'yu besliyor.

22.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:00

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor

Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır, meyve ve sebze üretimiyle Doğu Anadolu'yu besliyor. Ağrı Dağı'nın eteklerinde, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında kurulan Aras Nehri'nin geçtiği, 800 metrelik raıkımı ve mikroklima iklimiyle dikkat çeken Iğdır Doğu Anadolu'nun en büyük tarım ürünleri üretim merkezi. Kayısı, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık,ceviz, kiraz, dut, erik, mısır ve pamuk yetişen Iğdır, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2019 yılı istatistiklerine göre 59 bin 171 dekar alanda meyve, 34 bin 675 dekar alanda sebze üretimi yapılan kentte tonlarca ürün elde edililiyor. Doğu Anadolu'nun çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın bölgenin en önemli tarımsal üretim alanlarından birisi olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, "Başta kayısı olmak üzere, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır, pamuk, üzüm yetiştiriciliği yapan 10 bine yakın kayıtlı çiftçi, yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçümüne sahip Iğdır Ovası'nın 118 bin 500 hektarını tarım arazisi olarak kullanıyor. Iğdır'ın en önemli ürünlerinden birisi kaysıdır. Ülkemizin yaş kaysı ihtiyacının yüzde 5'ini Iğdır karşılıyor. Yaklaşık 27-28 bin dekar alanda kaysı üretimi yapılıyor. Kaysı sadece iç piyasa da değil komşu ülkelere de gönderiliyor. Başta Rusya ve Gürcistan olmak üzere kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor. Kaysıdan sonra kiraz, elma üretimi de önemli oranda. Bunun yanısıra domates, kavun, karpuz, yeşil fasulye yetiştirilerek komşu illere satılıyor. İlkbaharla birlikte ekim yapan çiftçiler, kayısı hasadından sonra başta domates ve salatalık olmak üzere tarladan topladığı ürünlerini Iğdır- Nahcivan karayolu kenarındaki Melekli Beldesi'ne getirerek satışa sunuyor. Iğdır'a kaysıdan 20 milyon sebze ve meyveden de yaklaşık 20 milyon para girmektedir" diye konuştu.

Iğdır'da 2019 yılı verilerine göre toplam 59 bin 171 dekar alanda meyve, 34 bin 675 dekar alanda sebze üretimi yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kayısı, elma, şeftali ve kiraz üretimi sebebiyle elde edilen ekonomik gelirin 150 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Iğdır ve çevresinde küçükbaş hayvancılığın da önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle mor karaman ırkında bölgenin gen merkezi halinde olduğunu kaydetti. Hayvancılığın yanısıra yem bitkileri üretiminde ülke genelinde Iğdır'ın ön sıralarda yeraldığını anlatan Şimşek, "Öyle ki Iğdır'ın yüzölçümü oldukça küçük olmasına rağmen yonca ekim alanında Türkiye'de 4'üncü, ot üretiminde ise Türkiye 2'incisi durumundadır. Silajlık mısır üretiminde de son yıllarda oldukça yüksek oranda üretim artışı söz konusudur. İlde yaklaşık 250 bin ton mısır silajı üretilmektedir" dedi.

RUSYA'YA 500 TON KAYISI İHRAÇ EDİLDİ

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, tarımsal ürünlerle sadece bölge illerinin ihtiyacının karşılanmadığını ihracat da yapıldığını bildirdi. Iğdır'dan Nahcivan Özerk Cumhuriyetine domates fidesi ihraç edildiği bilgisini veren Yolcu, 3 bin 803 metreküp orman ürünü, 887 bin 386 kilogram bitkisel ürün, 772 bin 39 kilogram yaş meyve sebze ve 6 bin 30 adet fide-fidan Nahcivan'a gönderilmiştir. 2019 yılında sadece Rusya'ya 500 ton kaysı ihracatı oldu" dedi. Melekli Beldesinde çiftçilik yapan Aydın Yücal, "Topraklarımız bereketlidir. Hz. Nuh Peygamber'in gemisini indirdiği bu bereketli topraklarda her şey yetişiyor. Yetişen ürünleri ihraç bile ediyoruz. Yeter ki toprağımızı işleyelim ekelim Ürünlerin toplandığı Melekli beldesinden her gün onlarca kamyon sebze- meyve bölge illerine taşınıyor" diye konuştu.

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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