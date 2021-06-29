Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi
Silvan Mahallesi'nde toplanan Filistinliler Filistinlilerin İsrail'in yıkım politikasını protesto etmesi İsrail güçlerinin gösteriye sesli ve gaz bombası ile müdahalesi Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesi KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde...
Silvan Mahallesi'nde toplanan Filistinliler
Filistinlilerin İsrail'in yıkım politikasını protesto etmesi
İsrail güçlerinin gösteriye sesli ve gaz bombası ile müdahalesi
Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesi KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in yıkım politikasını protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh