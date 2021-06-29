Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi
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Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Silvan Mahallesi'nde toplanan Filistinliler Filistinlilerin İsrail'in yıkım politikasını protesto etmesi İsrail güçlerinin gösteriye sesli ve gaz bombası ile müdahalesi Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesi KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde...

Silvan Mahallesi'nde toplanan Filistinliler

Filistinlilerin İsrail'in yıkım politikasını protesto etmesi

İsrail güçlerinin gösteriye sesli ve gaz bombası ile müdahalesi

Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesi KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in yıkım politikasını protesto etti.

Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi
Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi
Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi
Doğu Kudüs'te İsrail'in yıkım politikası protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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