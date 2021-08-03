Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kimler? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir?

Roman 1974 ve 2017 yıllarında beyaz perdeye aktarılmış, ayrıca Agatha Christie's Poirot serisinde de yayınlanmıştır. 1974 yapımı film özellikle güçlü kadrosuyla dikkati çeker. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kimler? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir?

Gizem/Suç türündeki Doğu Ekspresinde Cinayet filmi, Kenneth Branagh tarafından yönetildi. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kimler? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir?

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da bulunur. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'ya yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Depp,

Michelle Pfeiffer,

Daisy Ridley,

Penélope Cruz,

Willem Dafoe