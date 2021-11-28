Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak aynayı taşıyan tır, Konaklı Dağı bölgesine doğru hareket etti.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak aynayı taşıyan tır, Konaklı Dağı bölgesine doğru hareket etti.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan kargo uçağıyla özel ekip eşliğinde Erzurum'a getirilen ayna, sabahın erken saatlerinde güvenlik önlemleri altında kara yoluyla Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Karakaya zirvelerine götürüldü.

Tıra yüklenen DAG aynası, saatte 10 kilometre hızla yaklaşık 4-5 saatlik hassas yolculuğun ardından gözlemevinin deposuna kaldırılacak.

"Hassas bir ekipman taşıyoruz"

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, gazetecilere, DAG'da kurulacak 4 metrelik aynayı hassas bir şekilde taşıdıklarını söyledi.

Aynanın bazı testlerin ardından Rusya'dan havalanan kargo uçağıyla getirildiğini belirten Yeşilyaprak, şöyle konuştu:

"DAG'ın 4 metrelik aynasını Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Karakaya zirvelerine çıkarmak için buradayız. Yolun üçte birini tamamladık. Dağ yoluna ulaştıktan sonra biraz daha yavaşlayacağız. Çünkü hassas bir ekipman taşıyoruz. O yüzden de olabildiğince konforlu şekilde aynayı götürmek istiyoruz. Yukarıda da kar yağışı başladı. O yüzden biraz acele etmememiz gerekiyor. Yolu eskortlarla kontrol altına alıp dağdaki karları da temizleyerek aynayı yukarıya kadar almayı düşünüyoruz. Bugün yukarıya çıkardıktan sonra şantiye olarak çalışmalar bitecek. Haziran ayı itibariyle aynanın montaj işlemine devam edeceğiz."

Dağ yolunu üniversite olarak son üç ayda ıslah ederek tamamladıklarının altını çizen Yeşilyaprak, "Şu andan itibaren 2-2,5 saatlik bir zamanımız kaldı. Zirvede binamızın içindeki ayna kaplama ünitesinde olacağı yere koyduktan sonra rahatça inebileceğiz. Bugünkü toplam sevkiyatımız 4-5 saat içinde bitecek." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Konaklı Dağına doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

 Bir mide bulandıran detay daha! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin ablasını da istismar etmiş

Bir mide bulandıran detay daha! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin ablasını da istismar etmiş

 Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı

Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title