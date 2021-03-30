Doğu Anadolu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Doğu Anadolu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel

Kaymakam Vekili Vezir Baycar kırmızı çizgiyi çizmesi Araçların geçişi AĞRI - Ağrı'da İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Vekili Vezir Baycar kırmızı çizgiyi çizmesi

Araçların geçişi

AĞRI - Ağrı'da İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakam Vekili Ahmet Vezir Baycar, ilçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve kurum amirleriyle şerit boyama etkinliğine katıldı.

Doğu Anadolu'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Doğu Anadolu'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Doğu Anadolu'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Doğu Anadolu'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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