Doğu Anadolu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Kaymakam Vekili Vezir Baycar kırmızı çizgiyi çizmesi Araçların geçişi AĞRI - Ağrı'da İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.
Kaymakam Vekili Vezir Baycar kırmızı çizgiyi çizmesi
Araçların geçişi
AĞRI - Ağrı'da İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.
Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakam Vekili Ahmet Vezir Baycar, ilçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve kurum amirleriyle şerit boyama etkinliğine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar