Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele
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Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ağrı, Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yüksek rakımlı geçitlerde yoğun karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ağrı, Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yüksek rakımlı geçitlerde yoğun karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini bağlayan kara yolunun 8 kilometrelik bölümü olan 2 bin 270 rakımlı Yukarıkent Geçidi'nin kar ve tipi nedeniyle kapanması üzerine Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Bölgede 2 kepçe, 2 rotatif,1 greyder 1 kamyon desteğiyle yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, bir haftalık çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Ekipler, kara yolunda yol genişletme çalışması yürütüyor.

Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bilbilan Geçidi bölgesinde de karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, 2 rotatif, 1 greyder ve 1 kepçeden oluşan 4 araç desteğinde, 2 bin 581 rakımlı bölgede yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yer yer 2 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüten ekipler, 3 günde yolu ulaşıma açmayı planlıyor.

Öte yandan, kardan kapanan söz konusu kara yollarının alternatif yolları bulunduğu için vatandaşlar bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamadı.

Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele
Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele
Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele
Bilbilan Geçidi'nde zorlu karla mücadele

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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