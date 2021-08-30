Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim makamında tebrikleri kabul etmesi Tören alanı Sarıibrahim'in vatandaşları selamlayarak bayramı kutlaması Halk oyunları gösterisi Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı IĞDIR (AA) Iğdır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla...

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim makamında tebrikleri kabul etmesi

Tören alanı

Sarıibrahim'in vatandaşları selamlayarak bayramı kutlaması

Halk oyunları gösterisi Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

IĞDIR (AA) Iğdır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Iğdır'da belediye önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim makamında tebrikleri kabul etti.

Belediye Meydanı'ndaki tören alanına geçen Sarıibrahim, beraberindeki Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Taş ile vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı.

Tören, halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
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