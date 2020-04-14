Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor Reyhanlı Belediyesine bağlı ekiplerin araçları ilaçlama yapması Ekiplerin yolcuları uyarması Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımı sağlayan toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yaptı.

Reyhanlı Belediyesine bağlı ekiplerin araçları ilaçlama yapması

Ekiplerin yolcuları uyarması Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımı sağlayan toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yaptı.

Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda polis kontrol noktasında durdurulan araçlar, dezenfekte edildi.

Kırıkhan Belediyesi ekipleri, kendi bünyelerinde dezenfeksiyon tüneli imalatı başlattı. İlk olarak üretilen 3 tünel, belediye binası girişi, PTT binası önü ve pazar yeri girişine konuldu.

Kaynak: AA