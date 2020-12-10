Sokağa çıkma kısıtlaması

Boş sokak ve caddelerden görüntüler Parkta dolaşan sokak hayvanları Sahil kesiminden ve meydanlardan görüntüler Polislerin denetimlerinden görüntüler Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.

Boş sokak ve caddelerden görüntüler

Parkta dolaşan sokak hayvanları

Sahil kesiminden ve meydanlardan görüntüler

Polislerin denetimlerinden görüntüler Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Mersin'de kısıtlamanın başlamasıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerince, kentteki ana arterle kontrol noktaları oluşturuldu, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ