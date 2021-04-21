Dogecoin Yorum (21 Nisan): Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi
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Dogecoin Yorum (21 Nisan): Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi

Dogecoin Yorum (21 Nisan): Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Dogecoin Yorum (21 Nisan): Dogecoin , geçtiğimiz hafta fiyat artışını gördü ve istikrarlı bir yükseliş trendini sürdürmeyi başardı. Bununla birlikte, son birkaç ticaret seansı, kısıtlanmamış yükseliş trendinin şu anda temel bir direnç seviyesiyle temas halinde olduğunu ve kısa vadede DOGE'nin yükseliş yörüngesinin engellendiğini görebilir.

Basın zamanında, DOGE 0,40 dolardan işlem görüyordu ve 53 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahipti. Geçtiğimiz 7 günde, kripto para yüzde 460'ın üzerinde bir fiyat artışı gördü ve 24 saatlik işlem hacmini 34 milyar dolar olarak korudu.

Dogecoin'in fiyat hareketi geçen hafta oldukça umut verici oldu ve aynı eğilim son 24 saatte de devam etti. Bununla birlikte, 0,40 dolarlık fiyat aralığına ulaştıktan sonra, kripto para şimdi 0,45 dolar civarında son derece güçlü bir dirençle temas halinde. Günün erken saatlerinde yapılan birkaç işlem seansı, madalyonun bu direnci kırmayı başaramadığını gördü ve bu devam ederse, fiyatı 0,34 dolarlık desteğe yaklaştıran küçük bir düzeltme olabilir.

Dogecoin için bir sonraki destek seviyesi 0,26 dolar civarında; ancak, kısa vadede, piyasanın mevcut senaryosunda bu kadar sert bir düşüş görülmüyor. DOGE'nin yükseliş trendini sürdürmesi için, önümüzdeki 12 saat içinde acil direncin üstesinden gelinmesi gerekiyor, aksi takdirde tüccarlar hafif bir fiyat düzeltmesi bekleyebilir.

Gerekçe

Dogecoin için teknik göstergeler şu anda umut verici görünüyor. Bununla birlikte, kısa vadede trendin tersine döndüğüne dair işaretler de sergiliyorlar. RSI göstergesi şu anda aşırı satım bölgesinde, ancak Dogecoin'in piyasasının geçmişte nasıl bir performans sergilediği göz önüne alındığında, RSI yakında tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başlayabilir. Böyle bir senaryoda, fiyat küçük bir düşüş görebilir veya yana doğru işlem yapmaya başlayabilir.

MACD göstergesi, sinyal hattının üzerinde kalmayı başaran MACD hattı ile yükseliş eğilimi gösterdi; ancak sinyal hattı MACD çizgisine yaklaşmaya devam ederken, kısa vadeli düşüşün piyasaya sürüldüğüne işaret ederek bir tersine dönme olasılığı var gibi görünüyor.

Sonuç

Dogecoin'in fiyatı geçen hafta oldukça dramatik bir yükseliş gördü ve madeni para, ani direncinin üstesinden gelebilirse bu yükseliş trendine devam edebilir. Bununla birlikte, bu ihlal önümüzdeki gün gerçekleşmezse, madeni para kısa vadeli kayıplara dayanabilir ve onu 0,34 $ fiyat aralığına yaklaştırabilir.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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