Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir izle!

Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta, konusu nedir? Doğduğun Ev Kaderindir izle!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan dizi Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir izle!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İZLE!