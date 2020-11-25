Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir izle!
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta, konusu nedir? Doğduğun Ev Kaderindir izle!
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan dizi Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir izle!
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Faruk - Engin Hepileri
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İZLE!