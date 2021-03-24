Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı!
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Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı!

24.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:37
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı!

TV8'in sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir her Çarşamba saat 20.00'de seyircisiyle buluşuyor. Bu hafta yayınlanması gereken 37. Bölüm yayınlanmayacak. Bu durum kafalarda soru işaretleri yarattı. Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı! Soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TV8'in sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir her Çarşamba saat 20.00'de seyircisiyle buluşuyor. Bu hafta yayınlanması gereken 37. Bölüm yayınlanmayacak. Bu durum kafalarda soru işaretleri yarattı. Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı! Soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK?

TV8'in sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam yayınlanması planlanan 37. Bölümü yayınlanmaycak. Yayınlanmama nedeni hakkında bir açıklama yok. Bununla birlikte yeni bölüm yerine dizinin kolaj bölümünün yayınlanacağı açıklandı.

Ayrıca, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinden olan ve Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı iddiaları dolaşıyor.

TV8 yayın akışını görmek için tıklayınız!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'İN KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ OYUNCULARI VE DİZİDEKİ ROLLERİ

  • Demet Özdemir (Zeynep)
  • İbrahim Çelikkol (Mehdi)
  • Ali Oğuz Şenol (Tolga)
  • Engin Hepileri (Faruk)
  • Sinan Demirer (Bayram)
  • Kazım Sinan Demirer (Bayram)
  • Nail Kırmızıgül (Ekrem)
  • Naz Göktan (Emine)
  • Nurşim Demir (Zeliha)
  • Senan Kara (Nermin)
  • Zeynep Kumral (Müjgan)
  • Zuhal Gencer Erkaya (Sakine)
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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