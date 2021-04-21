Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok? İbrahim Çelikkol kimdir?

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterinin olmaması dikkatleri çekti. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok? Mehdi'nin vurulmasının ardından İbrahim Çelikkol diziden mi ayrıldı araştırılmaya başlandı. İbrahim Çelikkol diziden mi çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden vuruldu? Öldü mü? İbrahim Çelikkol kimdir?

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterinin olmaması dikkatleri çekti. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok? Mehdi'nin vurulmasının ardından İbrahim Çelikkol diziden mi ayrıldı araştırılmaya başlandı. İbrahim Çelikkol diziden mi çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden vuruldu? Öldü mü? İbrahim Çelikkol kimdir? İşte detaylar haberimizde…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm 2. fragmanında Mehdi'nin vurulduğu görülüyor. Mehdi yeni bölümde Zeynep'in önüne geçiyor ve onun vurulmasını engelliyor. Bunun ardından Mehdi öldü mü, diziden mi çıkacak merak edilmeye başlandı.

Buna göre Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölümü ile İbrahim Çelikkol (Mehdi) diziden ayrılmış oldu.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.