Doğduğun Ev Kaderindir Ekrem kimdir? Gerçek adı nedir? Nail Kırmızıgül kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Nail Kırmızıgül kim, kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam seyircileriyle buluştu. Doğduğun Ev Kaderindir Ekrem kimdir? Gerçek adı nedir? Nail Kırmızıgül kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Nail Kırmızıgül kim, kaç yaşında, nereli?

Her Çarşamba yeni bölümleriyle TV8 ekranlarına gelen sevilen dizi dün akşam yayınlandı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Ekrem kimdir? Gerçek adı nedir? Nail Kırmızıgül kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Nail Kırmızıgül kim, kaç yaşında, nereli?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR EKREM KİMDİR? GERÇEK ADI NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Ekrem karakterini Nail Kırmızıgül oynamaktadır.

- Nail Kırmızıgül-

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NAİL KIRMIZIGÜL KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nail Kırmızıgül (d. 3 Eylül 1965, Gaziantep), Türk oyuncudur. Özellikle Yılan Hikâyesi dizisinde oynadığı "Komiser Cem" karakteriyle tanındı. Nail Kırmızıgül, Propaganda, Gece 11:45, Romantik, Melekler Ve Kumarbazlar, Toprağa Uzanan Eller, Eski Köye Yeni Adet filmlerinde yer aldı. Ayrıca, Yılan Hikâyesi, İki Arada, Sil Baştan, Dolunay, Sev Kardeşim, Arka Sokaklar, Yılanların Öcü, Evlat Kokusu, Vatanım Sensin, Leke dizilerinde yer aldı. Günümüzde ise, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Ekrem karakteri canlandırıyor.