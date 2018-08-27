Doğası Zarar Görüyor Diye Paskalya Adası'na Turist Girişi Sınırlanıyor

Doğası Zarar Görüyor Diye Paskalya Adası'na Turist Girişi Sınırlanıyor

Dünyanın en çok ilgi çeken gezi ve ören yerlerinden Büyük Okyanus'taki (Pasifik) Paskalya Adası, belediyesi, turizmin ada kültürüne olumsuz etkileri nedeniyle buraya yapılacak ziyaretlere sınırlama getirdi.

Dünyanın en çok ilgi çeken gezi ve ören yerlerinden Büyük Okyanus'taki (Pasifik) Paskalya Adası, belediyesi, turizmin ada kültürüne olumsuz etkileri nedeniyle buraya yapılacak ziyaretlere sınırlama getirdi.

Kaynak: Euronews.com

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