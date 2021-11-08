Doğaseverler, Van Gölü kıyısında doğa yürüyüşü yaptı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında Van Gölü kıyısında doğa yürüyüşü ile fotoğraf etkinliği düzenledi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in de bulunduğu katılımcılar, belediye binası önünde bir araya geldi.

Araçlarla etkinlik alanına götürülen katılımcılar, İnköy ve Ağin koyları bölgesindeki 9 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Genel Sekreter Çelikel, yaptığı açıklamada, kentin tanıtımına yönelik etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.

Doğa yürüyüşüne ilginin fazla olduğunu belirten Çelikel, "Vanımızın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla vatandaşlarımızın hafta sonlarında bu cennet köşeleri gezmelerini sağlayacağız. Bu tür etkinliklere halkımızı davet ediyoruz." dedi.

Doğasever İbrahim Özhan da bu etkinlikler sayesinde kenti gezme fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Müthiş bir doğa ve manzara karşıladı bizleri. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediyemize çok teşekkür diyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan gelen Berivan Ünsalan ise bölgedeki doğal güzelliklerin hayranlık uyandırdığını belirterek, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.