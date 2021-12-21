Doğanşehir ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesi hizmete girdi - Haberler
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Doğanşehir ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesi hizmete girdi

Doğanşehir ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesi hizmete girdi
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 100 yataklı devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 100 yataklı devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 100 yataklı devlet hastanesi ve 10 dairelik lojman hizmete girdi.

Yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip hastane bünyesinde 33 poliklinik, 5 ameliyathane, 6 yataklı birinci basamak yoğun bakım, 4 yataklı ikinci basamak yoğun bakım, 6 yataklı palyatif bakım, 6 cihazlı hemodiyaliz ünitesi, 5 diş üniti bulunuyor.

Mamografi, bilgisayarlı tomografi, panoramik diş görüntüleme cihazı ve kemik dansitometresi bulunan hastaneye gelen LC Waikiki yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durai Zelyurt, AK Parti ilçe başkanı Murat Kavuncuoğlu ve ilçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz hizmete giren hastanede incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldılar.

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AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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