Doğanşehir Esnaf Odası Başkanı Rıfat Topal güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğanşehir Esnaf Odası Başkanı Rıfat Topal güven tazeledi

AA, Kadir Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Doğanşehir Esnaf Odası Başkanı Rıfat Topal güven tazeledi

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, yeniden başkanlığa seçildi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, yeniden başkanlığa seçildi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçimlerde mevcut başkan Rıfat Topal ve Ali Zelyurt aday oldu.

Yapılan konuşmalar ve mali raporların ardından yapılan seçimde Rıfat Topal 450, Ali Zelyurt ise 193 oy aldı.

Seçim sonucunda mevcut başkan Rıfat Topal yeniden başkanlığa seçildi.

Tebrikleri kabul eden başkan Topal, tüm esnafa teşekkür etti.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Düğün, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title