Doğanşehir'de üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Haberler
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Doğanşehir'de üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Doğanşehir'de üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Doğanşehir'deki 12 üreticiye yüzde 75 hibeli 5 ton kaba yem bitkisi tohumu verildi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, üreticilerin bu desteklerden faydalanmaları gerektiğini söyledi.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılgın ise üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtım yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından üreticilere kaba yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Programa Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık ve proje kapsamındaki üreticiler katıldı.

Doğanşehir'de üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Doğanşehir'de üreticilere 5 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
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