Doğanşehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ilçede yaşayan anne ve adaylarına, proje kapsamında madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında sunum yapıldı.

Ekipler daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.