Doğanşehir Belediye Başkanlığına Durali Zelyurt seçildi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li üye Durali Zelyurt yeni başkan oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li üye Durali Zelyurt yeni başkan oldu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'un vefatının ardından, Doğanşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla toplandı.

Seçimde AK Parti'den Durali Zelyurt ile CHP'den Eyüp Ersoy aday oldu.

Seçimlerin birinci turunda Zelyurt 9, Ersoy ise 6 oy oldu, ikinci turda da adaylar ilk turdaki oylarını korudu.

Üçüncü turda ise Zelyurt 10, Ersoy ise 5 oy aldı.

Zelyurt, aldığı oylarla belediye başkanı seçildi.

Kaynak: AA