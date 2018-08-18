Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen "Doğanşar 53. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali" başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe stadındaki müsabakalarda er meydanına çıkan çok sayıda güreşçi, rakiplerinin sırtını yere getirebilmek için kıyasıya yarıştı.

Festivale katılan Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada, Sivas'tan çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ettiklerini söyledi.

Tarih boyunca Türk milletinin güreşe özel ilgi gösterdiğini ve güreşin nesilden nesle aktarıldığını belirten Gül, şunları dile getirdi:

"Ata sporumuz olan güreş kültürünün yaşaması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması lazım. Bu kültürü yaşatacak olan sizlersiniz. Sizin ilginiz ve sevginiz oldukça, bu organizasyonlar sürdükçe daha nice yıllar boyunca bu coğrafyada güreşler yapılmaya devam edecek. Bizi biz yapan, bizleri bir ve beraber yapan bu tür festivallerimizdir.

İstanbul'dan, Ankara'dan ve yurdun birçok noktasından Doğanşar'a bu etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlarımız varsa bizim çok büyük ortak değerlerimiz var demektir."

Gül, çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakaların hazırlamasında katkısı olanlara teşekkür etti.