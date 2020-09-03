Doğan, işçi çadırlarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
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Doğan, işçi çadırlarındaki çocuklara oyuncak dağıttı

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, bölgeye mevsimlik işçi olarak gelen ve çadırlarda hayatlarını sürdüren aileleri ziyaret ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Doğan, işçi çadırlarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
03.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:37

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, bölgeye mevsimlik işçi olarak gelen ve çadırlarda hayatlarını sürdüren aileleri ziyaret ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bandırma'nın kırsal mahallelerinde mevsimlik işçi olarak çalışan ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren aileleri ziyaret etti. Mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin yaşam şartları hakkında bilgi edinen ve sorunlarını dinleyen Başkan Doğan, çocuklara oyuncak ve gıda malzemeleri dağıttı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Doğan, "Rızıklarını kazanmak uğruna kilometrelerce yol katederek, bölgemize gelen ve zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren, 40 dereceyi aşan sıcaklar altında çalışan kardeşlerimizi bugün ziyaret etmek istedik. Yaşam şartlarını gördük. Küçük yaşlarına rağmen ailelerinin yanında bu çileli yolculuğa katlanan minik kardeşlerimize oyuncaklar hediye ettik" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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