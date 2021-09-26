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Doğan Hızlan Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmette

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Doğan Hızlan Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmette

Doğan Hızlan Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmetteAntalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Doğan Hızlan Kütüphanesi yenilendi.

Doğan Hızlan Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Doğan Hızlan Kütüphanesi yenilendi. Kütüphanede eskiyen bölümler onarıldı, kitap rafları kullanımı daha kolay, ulaşılır ve konforlu hale getirildi.

Atatürk Kültür Parkı İçi Cam Piramit yanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, yenilenmiş yüzüyle okuyucularla buluştu. Pandemi koşullarını değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kütüphanenin yer yer su alan çatısını, zamanla bozulan zeminini yeniledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen bahçe, açık havada kitap okuma keyfini yaşamak isteyenler için yeniden hazırlandı.

RAFLAR SADELEŞTİRİLDİ

9 yıldır hizmet veren Doğan Hızlan Kütüphanesi, Temmuz ayından bu yana bakım ve onarım için faaliyetlerine ara vermişti. 2 aylık bakım ve onarım sürecinin ardından, Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde hizmetler daha ulaşılabilir ve konforlu bir hale getirildi. Kütüphanede okurların kitaplara daha hızlı ulaşabilmesi için raf tabelaları sadeleştirildi.

TEKLİ ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURULDU

Ayrıca daha steril ve hijyenik bir ortam oluşturulması için zeminde düzenleme yapıldı. Özellikle tekerlekli sandalye kullanan bireyler için kitaplara erişebilecekleri seviyeye indirilerek raf kapasiteleri arttırıldı. Pandemi dönemi nedeniyle önlemler alınan kütüphanede sosyal mesafeye uygun tekli çalışma alanları oluşturuldu.

VERİMLİLİK ARTTI

Doğan Hızlan Kütüphanesi Birim Sorumlusu Özgün Dayar, kütüphanenin yenilenmesi ile verimliliğin arttığını söyledi. Dayar, kütüphane ortamında kitapseverlerin özellikle öğrencilerin odaklanması yönünde daha iyi sonuç alınmaya başladığını vurguladı.

KİTAP BAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Öte yandan kitap bağışı kampanyasında da vatandaşlardan gelen talep ve bağışlar devam ediyor. Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar ABİM üzerinden taleplerini iletebilecekleri gibi (242) 238 52 71 numaralı telefonu arayarak kütüphaneye ulaşabilirler.

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