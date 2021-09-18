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Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde doğalgaz altyapı çalışmalarında ikinci aşamaya geçildiği belirtildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde doğalgaz altyapı çalışmalarında ikinci aşamaya geçildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Selim Tuna, belde halkı tarafından hasretle beklenen doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Başkan Selim Tuna, yaptığı açıklamada "Doğalgaz çalışmalarımızda ikinci aşamaya başladık. Çelik boruların imalat çalışmalarına geçildi. İnşallah en kısa sürede beldemize doğalgazı kavuşturacağız" açıklamasında bulundu. - BİLECİK

Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi

Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi

Doğalgaz çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi

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