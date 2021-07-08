Doğa Özüm kimdir? Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm kaç yaşında, nereli? Doğa Özüm biyografisi!
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Doğa Özüm kimdir? Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm kaç yaşında, nereli? Doğa Özüm biyografisi!

Doğa Özüm kimdir? Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm kaç yaşında, nereli? Doğa Özüm biyografisi!
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Fox Tv'de yayınlanan ve başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Pina karakterine hayat veren Doğa Özüm kimdir? Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm kaç yaşında, nereli? Doğa Özüm mesleği nedir? Doğa Özüm hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü oyuncu Doğa Özüm, ilk oyunculuk deneyimini Mucize Doktor dizisinde bir hastayı canlandırarak gerçekleştirmiştir. Fox Tv'de yayınlanan ve başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Pina karakterine hayat veren Doğa Özüm kimdir? Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm kaç yaşında, nereli? Doğa Özüm mesleği nedir? Doğa Özüm hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DOĞA ÖZÜM KİMDİR?

1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Doğa Özüm, ilk oyunculuk deneyimini Mucize Doktor dizisinde bir hastayı canlandırarak gerçekleştirmiştir. Mucize Doktor dizisindeki oyunculuğu beğenilen Doğa Üzüm Son olarak Fox TV'de yayımlanan "Öğretmen" dizisinde intihar eden Rüya Örnek rolüne hayat vermiştir.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Doğa Üzüm son olarak Fox Tv'de yayınlanan ve başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Pina karakterine hayat vermiştir. Genç oyuncu umut vaat eden oyunculardandır.

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Doğa Özüm kimdir? Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm kaç yaşında, nereli? Doğa Özüm biyografisi! - Haberler
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