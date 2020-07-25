Doğa kampıyla 5 ton zayıflayan 100 kişi 5 milyon adımla obeziteye dikkat çekiyor Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki doğa sporları kampı ve sağlıklı yaşam merkezinde toplam 5 ton kilo veren 100 kişi, obeziteye dikkati çekmek için düzenlenen "Yeniden Doğuş İçin 5 Milyon Adım" etkinliğinde bir araya geldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki doğa sporları kampı ve sağlıklı yaşam merkezinde toplam 5 ton kilo veren 100 kişi, obeziteye dikkati çekmek için düzenlenen "Yeniden Doğuş İçin 5 Milyon Adım" etkinliğinde bir araya geldi.

Başiskele ilçesinde 300 dönüm orman arazisine kurulu doğa sporları kampı ve sağlıklı yaşam merkezindeki kilo verme kamplarına katılarak farklı sürelerde toplam 5 ton zayıflayan 100 kişi, obeziteye dikkati çekmek için merkezin yürüyüş parkurunda, 5 milyon adım hedefine ulaşmak için yürümeye başladı. Katılımcılar, gece yarısına kadar bu hedefe ulaşmaya çalışacak.

Merkezin işletmecisi olan Obezite ile Mücadele Derneği Başkanı Halil Kargulu, yaptığı açıklamada, şehirden uzak bir yerde, doğanın içerisinde, kendi potansiyelini fark edebilecek eylemlerle insanların özünde kaybettiği değeri bulabilecekleri bir süreç yönettiklerini söyledi.

Burada daha önce hayatında hiç spor yapmamış insanlara motivasyonla bilinçli bir şekilde, eğlenerek, keyifli spor yapabilecekleri bir ortam sunduklarını dile getiren Kargulu, fiziksel ve ruhsal kapasitesine göre kişiye özel programlar hazırladıklarını kaydetti.

Kargulu, obezite sorunu olan kişilere kapasitesi ve zamanına göre hizmet verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce toplam 5 ton kilo vermiş 100 arkadaşımız bugün burada toplandı. Hem obeziteye dikkati çekmek hem de 101 kilo veren Hakan Demirel arkadaşımıza destek olmak için 5 milyon adım atacaklar. Şu ana kadar Hakan'a 111 bin adım hedefi koymuştuk, saat 14.00 itibariyle Hakan 95 bin adımda, hedefinin yüzde 90'ına ulaştı ve gece yarısına kadar vaktimiz var. 5 milyon adımı fazlasıyla atarak sıfır noktasından üstün performans noktasına nasıl gelebileceğimizi kanıtlamak için buradayız aslında."

"Bugün itibariyle 101 kilo verdim"

Kilo vermek için öğrenimine ara veren Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Hakan Demirel de 192 kilodayken obezite cerrahisi olmak için araştırma yapmaya başladığını ve tesadüfen Kocaeli'deki merkezin internet sitesiyle karışlaştığını söyledi.

Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra 9 ay önce zayıflamak için Başiskele'ye geldiğini anlatan Demirel, "İlk başta her şeyi kabullenerek buraya geldim. Bugün itibariyle 101 kilo verdim. Çok güzel bir süreç geçti. Bu kiloya gelmek de bir başarıydı bunu vermek de bir başarı." ifadelerini kullandı.

Demirel, "Biz aşırı kilolu insanlar dışarıda tek başımıza yapamıyoruz. Bir grup motivesine, iş bilen bir rehbere ihtiyacımız oluyor. Grup seansı çok önemli. Dışarıdayken bir spor salonuna gittiğimde orada herkesin gözü bende, sokakta herkesin gözü bende, dışlanma olarak bakıyordum. Burada herkesin amacı zayıflamak, kilo vermek. İlk geldiğim gün herkes güzel karşıladı, hiç kimseyi tanımıyorken birden aile ortamında buldum kendimi. Bu en büyük sırrı." şeklinde konuştu.

Kamp sürecinin bittiğini ve 1,5 aydır kilosunu koruduğunu belirten Demirel, 1,80 boyunda olduğunu ve 5-6 kilo daha verdikten sonra ideal kilosuna ineceğini düşündüğünü aktardı.

Demirel, kampta uygulanan kilo verme yöntemlerine değinerek, şunları anlattı:

"Sabah yürüyüşlerimizi yapıyoruz, öğle ve akşam hocalarımızla yağ yakmaya yönelik grup seanslarımız oluyor. Zayıflama kampı olunca ben ilk başta aç kalacağımı düşüyordum ama kafamdaki kadar aç kalma durumu olmadı. Yemek yönünden rahat bir şekilde geçti. İnsanın önce kendine inanması lazım. Ondan sonra buraya bir adım atması lazım. Biz kilolu insanlar genelde hayatımızı erteliyoruz. Buradan herkese çağrım bir adım atarak başlayalım ve hiçbir çekinceleri olmasın. O kadar korkulduğu gibi değil önemli olan bizim hayatımız. Önceliğimizi neye verdiğimize bakmamız lazım. Ben okulumu bıraktım. İş ertelenebilir çünkü sağlığımızdan daha önemli bir şey yok."

Zayıfladıktan sonra insanların kendisini tanıyamadığını söyleyen Demirel, "1,5 ay önce ailemin yanına gittim. Sokakta gezerken komşularımızın hiçbiri beni tanımadı. Önce bir 5 dakika sohbet ediyoruz, sonra fark ediyorlar. Çok mutlu oluyorum bunları görünce." dedi.

Kaynak: AA