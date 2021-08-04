Doğa dostu "Yusufçuklar" 2700 rakımda doğaya renk katıyor
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Doğa dostu "Yusufçuklar" 2700 rakımda doğaya renk katıyor

Doğa dostu 'Yusufçuklar' 2700 rakımda doğaya renk katıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan 2700 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde daha çok görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleri ile renklendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan 2700 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde daha çok görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleri ile renklendi.

Son günlerde Keklik Vadisi, Çamaşır Dere, Suludere ve Acısu mevkisindeki sulak alanlarda ortaya çıkan kırmızı, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen Yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

Her yıl bu mevsimde doğada daha çok görülmeye başlayan rengarenk Yusufçuklar, hem doğaya güzellik katıyor hem de tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Yusufçuklar'ın aslında çiftçinin dostu olmanın yanı sıra sivrisinek ile tatarcıklarla beslenen ve bunu da havada gerçekleştiren canlılar olduğunu söyledi.

Çoban, Yusufçuklar'ın kanatlarının çok esnek olduğunu belirterek, "Yusufçuklar avını ararken havada asılı kalabiliyor ve asılı kaldıktan sonra avına odaklanıp ona doğru harekete geçebiliyor, 6-7 yıl yaşayabiliyorlar. En büyükleri yüz gram ağırlığına varabiliyor ama bu büyüklüktekiler Türkiye'de değil Amerika kıtasında yaşıyor." dedi.

Tarıma zarar veren canlılarla mücadele ediyor

Çoban, Yusufçuklar'ın en önemli özelliğini "tarım dostu olmaları" şeklinde ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yusufçuklar özellikle tarıma zarar veren canlılarla mücadele ettikleri için aslında bizim de dostumuzdur. Aynı zamanda renklerinden dolayı da insanlar için fotoğraf tutkusu haline geliyorlar. Onları fotoğraflamak, doğada onları gözlemlemek artık fotoğrafçıların da tutkusu haline geldi. Özellikle de bu mevsimde üreme döneminde oldukları için tam renklerini almış oluyorlar. Yeşil, sarı, kırmızı ve mavi Yusufçuklar genellikle sulak alanların kenarında kendilerine mineral depolayarak renklerini daha da güçlendiriyor. Bu yüzden onları daha çok sulak alan kenarlarında görebiliyoruz."

Amatör fotoğrafçı Alperen Şimşek ise zor da olsa Yusufçuklar'ı görüntülemeye çalıştıklarını belirterek, "Biz bu dönemde Sarıkamış'ın renkli Yusufçuklar'ının fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Fakat Yusufçuklar'ı çekmek çok zor, bir iki saat içinde bir iki kare ancak yakalayabiliyoruz. Sarıkamış'ın dört mevsimi de çok güzel." diye konuştu.

Doğa dostu 'Yusufçuklar' 2700 rakımda doğaya renk katıyor
Doğa dostu 'Yusufçuklar' 2700 rakımda doğaya renk katıyor
Doğa dostu 'Yusufçuklar' 2700 rakımda doğaya renk katıyor
Doğa dostu 'Yusufçuklar' 2700 rakımda doğaya renk katıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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