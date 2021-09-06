Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu
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Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu

Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dodurga Beldesinde yaşayanlar belediye sınırları içine bir fabrika tarafından atılan atıkların atılmaması konusunda başta belediye başkanı ve vatandaşlar tek yürek oldu.

Dodurga Beldesinde yaşayanlar belediye sınırları içine bir fabrika tarafından atılan atıkların atılmaması konusunda başta belediye başkanı ve vatandaşlar tek yürek oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde başta Belediye Başkanı Selim Tuna ve belde halkı belediye sınırlarına özel bir fabrikaya ait atıkların atılmaması konusunda tek yürek oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tuna, belde sınırları içerisine hiçbir fabrikanın atığının atılmasını istemediklerini söyleyerek, "Beldemizde Kargayuva mevkiinde özel fabrikaya ait atıklar gelmektedir. Beldemizde hiçbir fabrikanın atığını istemiyoruz. Nedeni ise sağlığa zararlıdır, kimyasal ve tehlikeli atık içerdiği söylenmektedir. Bu atıkların atıldığı yerde tarım arazilerimize çok yakındır. Meraya çok yakındır. Küçükbaş ve büyükbaş ahırlarımıza çok yakındır. Merada hayvan otlatamıyoruz. Yağmur ve kar yağdığında sular meraya ve tarlalarımıza akmaktadır. Bu tesis kurulurken atık ve toprak arasında yalıtım yapılmamıştır. Atık getiren kamyonların kasaları açık olduğu için çevreye ve yollara zarar vermektedir. Araçlar çok hızlı giderek tehlike arz etmektedir. Tüm siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, derneklerimiz ve tüm halk olarak bu atığın beldemize gelmesini istemiyoruz. Temiz çevre, temiz doğa ve temiz Dodurga istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu
Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu
Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu
Dodurga halkı fabrika atıkları konusunda tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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