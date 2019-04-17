Dna Örneklerine Göre, İngiltere'deki Stonehenge'i İnşa Edenler Anadolu'dan Gelen Göçmenler

İngiltere'de DNA örneklerine bakılarak yapılan bir bilimsel araştırma, Wiltshere kentinde bulunan Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademeden oluşan bir anıt olarak bilinen Stonehenge'i ilk inşa edenlerin Anadolu'dan geldiğini ortaya koydu.

Doğa Ekoloji ve Gelişim Dergisi'nin (Journal Nature Ecology & Evolution) bu haftaki sayısında yayınlanan araştırmaya göre, 6 bin yıl önce Anadolu'dan göç edenlerin soyundan gelenler, bu taş çemberini inşa etti. Euronews.com'da Görüntüle