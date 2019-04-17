Dna Örneklerine Göre, İngiltere'deki Stonehenge'i İnşa Edenler Anadolu'dan Gelen Göçmenler
İngiltere'de DNA örneklerine bakılarak yapılan bir bilimsel araştırma, Wiltshere kentinde bulunan Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıt olarak bilinen Stonehenge’i ilk inşa edenlerin Anadolu’dan geldiğini ortaya koydu.
İngiltere'de DNA örneklerine bakılarak yapılan bir bilimsel araştırma, Wiltshere kentinde bulunan Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademeden oluşan bir anıt olarak bilinen Stonehenge'i ilk inşa edenlerin Anadolu'dan geldiğini ortaya koydu.
Doğa Ekoloji ve Gelişim Dergisi'nin (Journal Nature Ecology & Evolution) bu haftaki sayısında yayınlanan araştırmaya göre, 6 bin yıl önce Anadolu'dan göç edenlerin soyundan gelenler, bu taş çemberini inşa etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com