DJ Ömer Ali Dönmez: "Pandemi sonrası için çok fazla rezervasyon aldım"

Pandemi döneminden sonra bütün yaz dolu olacağını ve tüm randevularının bittiğini belirten, DJ Ömer Ali Dönmez, "Umarım kapanmalar ve yasaklar ile birlikte tedbirler de işe yarar ve bir an önce eski normalimize dönebiliriz.

Pandemi döneminden sonra bütün yaz dolu olacağını ve tüm randevularının bittiğini belirten, DJ Ömer Ali Dönmez, "Umarım kapanmalar ve yasaklar ile birlikte tedbirler de işe yarar ve bir an önce eski normalimize dönebiliriz. Eğer bu yaz eğlence mekanlarının açılmasına start verilirse ben de tüm yaz dolu olacağım. Pandemi sonrası için çok fazla rezervasyon aldım. Neredeyse hiç boş günüm olmayacak" diyerek sahne performansını beğenenlere ve eğlenmek isteyenlere de yaz için müjdeyi verdi.

Pandemi dönemi ile birlikte müzik sektörünün de çalışmalarının sekteye uğradığı bu sıralar en büyük destekçisinin müzik olduğunu belirten DJ Ömer Ali Dönmez, "Yoğun iş temposunda çalışan birisi olarak pandemi döneminde evde oturmak ilk başlarda benim için çok zordu. Tabi ben işimle ilgilenip müziğe daha çok vakit ayırdım ve bir süre sonra bu sürece hızla ayak uydurdum. Özellikle yeni listeler yaparak tüm yaz için hazırlığımı bitirdim. Bu yaz performansımla fırtına gibi eseceğim" şeklindeki ifadeleri ile de pandemi döneminde de işine ve müziğe odaklandığını belirtti.

"Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörü çok darbe almış ve insanlar, eğlence mekanlarının kapalı olmasından çok yakınmışlardı" diyen Dömez, "Eğer kapanma sürecinin ardından vaka sayılarında azalma olur ve pandemi gerilerse turizm sektörünün de canlanacağı düşünülmekte. Turizm ve eğlence sektörünün canlanması ile birlikte sevenlerimi ile buluşacak ve onlara en güzel performanslarımı sunacağım. Eğlencede zirveyi görmeye hazır olsunlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı