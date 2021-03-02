Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha
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Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha

02.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:10

Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin, aynı gün yayınlanan rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği için final yapacağı iddia edildi. Dizileri tutmayan oyuncunun rol aldığı Halka, Siyah İnci ve Azize de erken final yapmıştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. FOX TV'de yayınlanan dizinin aynı gün ekrana gelen rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği öğrenildi.

Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha

REYTİNGLERDE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için yakın zamanda final yapacağı magazin gündemine bomba gibi düşen yapım, iddialı sahnelerine rağmen sona gelmekten kurtulamadı. Dizinin final yapacağının öğrenilmesinin üzerine sosyal medyada da Hande Erçel'in oynadığı her dizinin finalle sonuçlandığı konuşulmaya başlandı.

DİZİLERİ BİR TÜRLÜ TUTMUYOR

Oynadığı dizilerin tutmayıp erken finalle sonuçlanmasıyla sevenlerini hayal kırıklığına uğratan Hande Erçel'den ise herhangi bir açıklama geldi. Oyuncunun rol aldığı Halka, Siyah İnci ve Azize erken final yapan yapımları arasında.

Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha

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Haber Yorumları (6)
SAKARYALI HATUN: Kırmızı oda ; izlenebilecek, polyanacılık oynamayan nadir dizilerden. Iyi ki var.
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KARDEŞLER: Kardeşim sen 20 30 yaşları arasındaki bir kızsın yani dizide giydiğin kıyafetlere baksana çoluk çocuk kıyafetleri eminim ondan tutmamıştır biraz ağır başlı giyinsene
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....: basta guzel gıdıyordu ama sonu sacmalık
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