Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha

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Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin, aynı gün yayınlanan rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği için final yapacağı iddia edildi. Dizileri tutmayan oyuncunun rol aldığı Halka, Siyah İnci ve Azize de erken final yapmıştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. FOX TV'de yayınlanan dizinin aynı gün ekrana gelen rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği öğrenildi.

REYTİNGLERDE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için yakın zamanda final yapacağı magazin gündemine bomba gibi düşen yapım, iddialı sahnelerine rağmen sona gelmekten kurtulamadı. Dizinin final yapacağının öğrenilmesinin üzerine sosyal medyada da Hande Erçel'in oynadığı her dizinin finalle sonuçlandığı konuşulmaya başlandı.

DİZİLERİ BİR TÜRLÜ TUTMUYOR

Oynadığı dizilerin tutmayıp erken finalle sonuçlanmasıyla sevenlerini hayal kırıklığına uğratan Hande Erçel'den ise herhangi bir açıklama geldi. Oyuncunun rol aldığı Halka, Siyah İnci ve Azize erken final yapan yapımları arasında.