Dizi etkisi! "Camdaki Kız" büyük merak uyandırdı

8 NİSAN'DA BAŞLIYORKanal D'nin iddialı dizisi "Camdaki Kız" için geri sayım başladı.

8 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Kanal D'nin iddialı dizisi "Camdaki Kız" için geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan, başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği dizinin ilk bölümü, 8 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek. Tanıtımlarıyla merak uyandıran diziye yönelik ilgi, "Camdaki Kız" kitabının satışlarını da artırdı. Gülseren Budayıcıoğlu, okurlarına sosyal medya üzerinden teşekkür etti:

DARISI YENİ KİTAPLARA

"Sevgili arkadaşlarım, son kitabım 'Camdaki Kız' bu hafta yapılan son baskısıyla 441 bin gibi inanılmaz bir sayıya ulaştı. Bir yazar için ne büyük bir gurur ve mutluluk. Bunun için siz sevgili okurlarıma çok teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. Darısı yeni kitaplara. Siz okudukça ben de daha çok yazarım inşallah."

Kaynak: Hürriyet