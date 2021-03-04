Diyette sucuk yenir mi? Sucuk kaç kalori, kilo aldırır mı?
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Diyette sucuk yenir mi? Sucuk kaç kalori, kilo aldırır mı?

04.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:12
Diyette sucuk yenir mi? Sucuk kaç kalori, kilo aldırır mı?

Diyet yapanların sıklıkla kafalarına takılan sorular oluyor. Bunlardan biri de sucuk konusu. Sucuk ve diyeti bir arada düşününce pek bağdaştıramayabiliriz. Diyette olanların sucuk yemesi doğru olur mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Diyette sucuk yenir mi? Sucuk kaç kalori, kilo aldırır mı? Bütün cevaplar haberimizde!

Özellikle, sucuk severlerin aklına takılan bir soru olan "Diyette sucuk yenir mi?" yeniden gündeme geldi. Diyet yapanların sıklıkla kafalarına takılan sorular oluyor. Bunlardan biri de sucuk konusu. Sucuk ve diyeti bir arada düşününce pek bağdaştıramayabiliriz. Diyette olanların sucuk yemesi doğru olur mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Diyette sucuk yenir mi? Sucuk kaç kalori, kilo aldırır mı? İşte merak edilenlerin cevabı!

DİYETTE SUCUK YENİR Mİ?

Diyet yaptığımız zaman almamız gereken kalori miktarını kesinlikle geçmememiz gerekir. Diyetin amacı sağlıklı beslenerek ve bunula birlikte kalori açığı yaratarak kilo vermektir. Fit kalmak isteyenler ise kalori açığı yaratmadan gereken günlük besin değerlerini alarak kalori dengesini kurabilir. Buradaki amaç sağlıklı besinler yiyerek günlük kalori ihtiyacının üstüne çıkmamaktır. Dolayısıyla diyette olan biri yüksek kaloriye sahip besinleri göz ardı etmemeli.

Sucuk, kalori değeri yüksek bir besindir. İçinde bulunan yağ ve baharatlar ile birlikte pişirilme şekli de sucuğun kalorisini etkilemektedir. Yüksek kaloriye sahip ve yağlı olan sucuk, uzmanların görüşleri ile diyetteyken yenmemesi önerilir. Yenilecekse de porsiyon kontrolü sağlanarak ve pişirilme şekline dikkat edilerek yenmeli.

Diyette sucuk yenir mi? Sucuk kaç kalori, kilo aldırır mı?

SUCUK KAÇ KALORİ, KİLO ALDIRIR MI?

Sucuğun kalori değerine baktığımız zaman;

50 gram sucuk- 166 kcal

1 porsiyon sucukta bulunan besin değeri ise;

Karbonhidrat(g) – 2.57

Protein(g) – 7.12

Yağ(g) – 14.19

Lif(g)- 0.29

Sodyum(g)- 525.50

Potasyum(g) – 180.00 bulunmaktadır.

Dolayısıyla her yüksek kalori değerine sahip besin gibi sucuk da kilo aldırır. Fakat burada önemli olan s porsiyon kontrolü. Küçük bir yenilebilir. Bununla birlikte kızartma yerine suda haşlama veya buharda pişirme yöntemleri de mevcut. Bu yöntemler ile pişirmek daha sağlıklı olup, sucuğun kalori değerini düşürecektir.

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