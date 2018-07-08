Diyetisyen "Diyet ve Spor"La Bir Yılda 61 Kilo Verdi

SONER KILINÇ - Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyetisyeni Fatma Gül İlhan, aşırı kilolarının getirdiği olumsuzluk nedeniyle geçirdiği mide ve bağırsak ameliyatı sonrası diyet ve sporla bir yılda 61 kilogram vermeyi başardı.

Fatma Gül İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipotiroid (tiroit bezlerinin az çalışması) rahatsızlığı nedeniyle ortaokulda okuduğu dönemde kilo almaya başladığını, lise eğitimi sırasında kilo artışının sürdüğünü, Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden 28 yaşında mezun olduğunda 80 kiloya ulaştığını söyledi.

Kiloları nedeniyle 30'lu yaşlarında kalp, tansiyon, şeker rahatsızlıkları yaşamaya başladığını, bu hastalıkların tedavisi için aldığı bazı ilaçların kilo vermesini güçleştirdiğini ardından psikolojik sorunlar yaşadığını ifade eden 37 yaşındaki İlhan, diyetisyen olarak çalışmaya başladığında kilo artışının sürdüğünü, son olarak 116 kiloya kadar yükseldiğini anlattı.

Kiloları mesleğini yapmaya engel olmaya başladı

Kilolarından kurtulmak için birçok kez diyet yaptığını, her diyetin ardından daha fazla kilo aldığını, bu durumun psikolojisini giderek bozduğunu kaydeden İlhan, tedavi için gelen hastaları ile aşırı kiloları yüzünden iletişim kurmakta zorlandığını ve zamanla mesleğini yapamaz hale geldiğini söyledi.

Hastalarının başka diyetisyenleri tercih etmeye başladığını kaydeden İlhan, "Çok kiloluydum, hastalarım odaya girdiğinde şaşırıyorlardı. Ben onlara nasıl zayıflayacaklarını anlatıyor ama kendim bunu başaramıyordum. Bu durum beni o kadar üzüyordu ki artık işimi yapamaz hale gelmiştim." dedi.

Mide ve bağırsak ameliyatı oldu

Kalp doktorunun, kilolarından kurtulmadığı takdirde yaşamının tehlikeye gireceği yönündeki uyarısı üzerine mide ve bağırsak ameliyatı olmaya karar verdiğini belirten Fatma Gül İlhan, üç yıl önce İzmir'de özel bir hastanede ameliyat olduğunu söyledi.

Ameliyatta midesinin büyük bölümünün alındığını, bağırsağının kısaltıldığını belirten İlhan, "Ameliyat sonrası çok güçlü bir diyet programı uyguladım ve düzenli spor yaptım" dedi.

1 yılda 61 kilo verdi

Hızla kilo vermeye başladığını, 1 yılda 116 kilodan 55 kiloya düştüğünü belirten Fatma Gül İlhan, zamanla sağlık sorunlarının ortadan kalktığını ifade etti.

Kilo sorununun ortadan kalkmasıyla sağlığına kavuştuğuna dikkati çeken İlhan, "Kalp, tansiyon, şeker gibi sorunlarım ortadan kalktı. Artık ilaç kullanmıyorum. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Artık hastalarımla daha iyi iletişim kuruyor, onlara kilo vermenin önemini daha güçlü şekilde anlatabiliyorum. Evdeki tüm kıyafetlerimi attım. Beni tanıyanlar yeni bedenimi görünce çok şaşırıyor. Öz güvenim arttı. Cerrahi müdahale kilo vermekte en son tercih edilecek yöntem olmalı. Spor ve diyetle kilo vermek gerekli. Ben canlı bir örneğim, hastalarıma mide küçültme ameliyatının risklerini anlatıyorum ama benim başka çarem kalmamıştı." diye konuştu.

Artık işinde ve özel yaşamında çok mutlu olduğunu belirten İlhan, düzenli spor yaptığını ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirdiğini sözlerine ekledi.