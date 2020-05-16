Diyarbakırlı şarkıcı Rauf'un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf'un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Gençlerin dilinden düşürmediği 'Yaz Geldi' ve 'Hevesim Kaçtı' şarkıları ile adını duyuran Diyarbakırlı şarkıcı Rauf'un son şarkısı 'Yanımda Kal' tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf'un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda
16.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:11

Gençlerin dilinden düşürmediği 'Yaz Geldi' ve 'Hevesim Kaçtı' şarkıları ile adını duyuran Diyarbakırlı şarkıcı Rauf'un son şarkısı 'Yanımda Kal' tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Rauf, İstanbul Plak etiketi ile yayınlanan 'Yanımda Kal' adlı single çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu. Kısa bir süre içerisinde pop müziğin sevilen seslerinden biri haline gelen Diyarbakırlı şarkıcı Rauf yeni şarkısı Yanımda Kal'ı kliplendirdi. YouTube'da müzikseverle buluşan klibi 1 gün içinde 50 bini aşkın kişi izledi. Söz ve müziği Sertan Güçlü'ye ait, aranjesi Onur Aşar ve Caner Özgür'e ait olan, masteringi Buğra Kunt tarafından yapılan, Rauf'un kendine has yorumu ile seslendirdiği "Yanımda Kal" isimli çalışmanın klibinin yönetmenliğini ise Atilla Öztürk üstlendi.

Şarkısını 'Evde kal' mesajı ile paylaştı

Genç şarkıcı, sözü ve müziği Sertan Güçlü'ye ait olan 'Yanımda Kal' şarkısının klibinin heyecanını sosyal medya hesabından "Müziksever hayranlarımla yeni bir şarkı ve kliple buluştuğum için çok heyecanlıyım. Bu zor günlerde gerçekten çok çaba göstererek bitirebildiğimiz bir eser oldu. Şimdi sizlerin kapısına bırakıyoruz umarım hoşunuza gider ve büyütürsünüz. Emeği geçen herkese ve desteğini esirgemeyecek olan sizlere teşekkür ediyorum. Evde kalmayı unutmayın" açıklamalarını yaptı.

Geçtiğimiz dönemlerde 'Yaz Geldi', 'Hevesim Kaçtı', 'Hain' ve 'Yandım' şarkılarına çektiği kliplerle müzik ve eğlence platformu olan Youtube'da milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni kazanan şarkıcı Rauf beşinci klibi 'Yanımda Kal' şarkısı ile ilk günden trend videolar arasına girmeyi başardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Magazin
Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Magazin
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Magazin
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Magazin
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Magazin
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Magazin
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti:...
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Tamer Tuna Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Gaziantep
Şu an buradasınız: Diyarbakırlı şarkıcı Rauf'un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:23:42. #1.15#
title