DİYARBAKIR - Bakan Varank: "Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak"
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DİYARBAKIR - Bakan Varank: "Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İmza töreni DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

İmza töreni DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.(3)

DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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DİYARBAKIR - Bakan Varank: "Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak" - Haberler
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