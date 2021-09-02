DİYARBAKIR - Bakan Varank: "Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi ihalesi inşallah 15 Ekim'de yapılacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İmza töreni DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
İmza töreni DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.(3)
Kaynak: Anadolu Ajansı