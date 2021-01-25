DİYARBAKIR - "Küçede Sanat Var" etkinliği Bismil'de
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DİYARBAKIR - "Küçede Sanat Var" etkinliği Bismil'de

25.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:02

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı sanatçılarının, her hafta sonu kentin farklı bir noktasında devam ettirdiği Küçede Sanat Var etkinliği Bismil ilçesinde devam etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı sanatçılarının, her hafta sonu kentin farklı bir noktasında devam ettirdiği Küçede Sanat Var etkinliği Bismil ilçesinde devam etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın "Bu ay da etkinliklerimiz evlere şenlik" temasıyla düzenlediği Ocak 2021 Kültür ve Sanat Etkinlikleri Takvimi, Kent Konservatuarı sanatçılarının verdiği konserlerle devam ediyor.

Tüm ülkede salgın nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Küçede Sanat Var adıyla her hafta sonu kentin farklı bir noktasında düzenlenen etkinlik bu hafta sonu Bismil'de gerçekleşti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, zamanlarını evde geçiren vatandaşlara, folklor, bando gösterisi, dengbej dinletisi ve Kent Konservatuarı sanatçılarının seslendirdikleri Türkçe, Kürtçe ile Zazaca şarkılarla moral verdi.

Bismilliler canlı müzik dinletisi etkinliğinden dolayı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

DİYARBAKIR - 'Küçede Sanat Var' etkinliği Bismil'de
DİYARBAKIR - 'Küçede Sanat Var' etkinliği Bismil'de
DİYARBAKIR - 'Küçede Sanat Var' etkinliği Bismil'de
DİYARBAKIR - 'Küçede Sanat Var' etkinliği Bismil'de

Kaynak: Anadolu Ajansı

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