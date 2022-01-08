Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Halka daha yakın olacağız

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, terörle mücadele, asayiş ve diğer konularda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Halkımıza daha yakın olacağız. Alandaki varlığını arttıracağız" dedi.

Polisevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çalışmalarıyla ilgili verileri paylaştı. Kentin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Aşkın, yerli ve yabancı turist sayısında da artış olduğunu söyledi. Hüseyin Aşkın, anneleri, 'Benim çocuğumun başına bir şey gelir mi?' kaygısından uzaklaştırdıklarını kaydederek, "Terör örgütlerine, çetelere, uyuşturucu satıcılarına ve diğer tüm suçlara karşı amansız bir mücadele başlattık. İnsanlarımız huzuru özlemiş. Huzur ve güven ortamıyla birlikte vatandaşın polise olan güvenini de sağladık" dedi.

Halkın yoğun olduğu yerlerde, eğlence mekanlarında silah ve bıçakla yaralama ile öldürme olaylarında azalma olduğunu kaydeden Aşkın, "2021 yılında bin 400 silah ele geçirildi. Bunlardan 110'u av tüfeği, 11'i kaleşnikof. Yeni motosikletli devriyelerle suça müdahale etme süresi 4 dakika ve daha aşağılara çekildi" diye konuştu.